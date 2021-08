Vidal: “Avevo grande voglia di Inter, senza i problemi passati. Non capisco la stampa che…”

La determinazione del centrocampista, che sul suo futuro all'Inter non ha mai avuto dubbi...

In un'intervista rilasciata a TNT Sport, Arturo Vidal ha messo in chiaro come le sue intenzioni di permanenza all'Inter non siano mai state in dubbio: «Avevo tanta voglia di vestire di nuovo la maglia dell'Inter. L'anno scorso ho avuto diversi problemi, quindi quest'anno cercherò di fare le cose bene e aiutare la squadra a fare ancora meglio. Non so perché la stampa abbia insistito così tanto sul fatto che sarei andato via visto che ho sempre saputo che sarei rimasto. Sono sempre stato calmo e mi sto preparando al meglio per dare il massimo per la squadra".