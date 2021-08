Vidal: “Non smetto mai di lottare per i miei sogni. Combattere per quello che voglio”

Il cileno ha iniziato al meglio la stagione con l'Inter e sui social ha comunicato la sua voglia di lottare e di fare bene

Arturo Vidal ha iniziato al meglio la stagione con l'Inter. Subito in gol con il Genoa e tanta voglia di fare bene nel suo secondo anno in nerazzurro.

Sui social il cileno ha suonato la carica: "Non smetto mai di lottare per i mei sogni. Se qualcosa ho imparato dalla vita è combattere per ciò che voglio".