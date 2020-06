Inter, entra nel vivo la trattativa Tonali: in settimana possibile incontro con il Brescia

L’Inter non si nasconde più: è Sandro Tonali uno dei primi obiettivi di mercato della dirigenza nerazzurra (se non il principale). Il gioiello del Brescia ha definitivamente convinto il club di viale della Liberazione, ma prima c’è da vincere la forte resistenza del presidente Cellino, che valuta il centrocampista classe 2000 almeno 50 milioni di euro. Marotta e Ausilio sono pronti a dare una forte accelerata alla trattativa, tanto che, secondo quanto scrive Tuttosport, “sono giorni caldi anche per Sandro Tonali, in settimana potrebbe esserci un incontro con il Brescia“.