Werner, l’asta è aperta: testa a testa Inter-Juventus, Marotta ha un jolly da giocare

Ennesimo duello di mercato in vista tra Inter e Juventus: oggetto del contendere, Timo Werner, attaccante del Lipsia e della Nazionale tedesca. Le parole del giocatore lasciano intendere che il suo futuro non sarà in Bundesliga, e i principali club europei hanno subito drizzato le antenne: secondo Tuttosport, la prossima destinazione del bomber teutonico potrebbe essere l’Italia, con Marotta e Paratici già pronti ad affilare nuovamente le armi.

MOSSA JUVENTUS – “L’asta è aperta e la sensazione è che in questa vicenda sarà dirimente il pensiero del giocatore. La Juventus, in tal senso, può offrire al ragazzo l’opportunità di fare coppia con Cristiano Ronaldo, ovvero quanto di meglio proponga il panorama mondiale. Paratici sa che dovrà sostituire Higuain ma, prima di pensare ai colpi in entrata, dovrà liberarsi di una serie di ingaggi abbastanza pesanti“.

CARTA INTER – “L’Inter dovrà trovare un sostituto all’altezza di Lautaro Martinez, unica condizione per cui Antonio Conte potrebbe dare il via libera alla cessione dell’argentino al Barcellona. La lista pare ristretta a due nomi, ovvero Pierre-Emerick Aubameyang e Werner con i cui procuratori ha parlato pure Marotta. Che non potrà giocarsi un jolly come CR7, ma che al Lipsia può offrire Valentino Lazaro, obiettivo a gennaio dei tedeschi prima che finisse in prestito per 1,5 milioni al Newcastle. Il riscatto, previsto per altri 23,5 milioni, fa pensare che l’austriaco possa tornare alla base“.