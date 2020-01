BBC – Young all’Inter, ci siamo: sì o no entro 24 ore, si aspetta che…

Ashley Young è sempre più vicino a diventare il primo rinforzo invernale per l’Inter di Antonio Conte. Il capitano del Manchester United è stato contattato dai nerazzurri per sopperire ai problemi fisici di Kwadwo Asamoah. Secondo la BBC, si aspetta solamente che il Manchester United dia il via libera per la cessione immediata.

“Entro 24 ore arriverà la risposta dei Red Devils, che ancora non hanno deciso”, fa sapere l’autorevole emittente inglese. Young è già d’accordo con l’Inter per un contratto di 18 mesi, il suo legame con i Red Devils è in scadenza a giugno e non c’è alcuna opzione unilaterale di rinnovo in mano al club inglese, che deve solo decidere se privarsi del giocatore con sei mesi di anticipo. Conte lo aspetta a braccia aperte.