Zanetti: “Colidio? Al River. Lautaro? Probabile capitano. E’ il nostro punto di riferimento”

"Lautaro sarà il capitano? Molto probabile che lo sarà, in finale c'era ancora Brozovic e non è stato lui capitano. Lautaro è un giocatore molto importante per noi. È un riferimento, è molto difficile che vada via. Deluso dopo il Mondiale? Ho parlato con Lauti, abbiamo un ottimo rapporto. Sono stato fortunato a vedere l'intero Mondiale e ho visto che quando è uscito dal campo e Julián Álvarez ha segnato il gol, è stato il primo ad abbracciarlo. Sono ragazzi positivi, che lasciano da parte l'interesse personale, perché l'obiettivo era diventare campione del mondo. E il ragazzo lo ha dimostrato. E con l'Olanda doveva calciare un rigore decisivo, quindi che era altrettanto importante, perché è la verità, era importante. E quando è tornato è arrivato più cattivo".