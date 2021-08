Inter, Zapata sempre il primo nome. “Il club non cambierà obiettivo finché…”

Zapata era il primo nome già nei giorni della trattativa che ha portato Lukaku al Chelsea. E continua a essere il primo nome adesso

Continua la ricerca in casa Inter del centravanti di livello da regalare a Simone Inzaghi. Il nome in pole nella lista dei desideri nerazzurri resta quello di Duvan Zapata, come spiega Alfredo Pedullà su La Gazzetta dello Sport: "Zapata era il primo nome già nei giorni della trattativa che ha portato Lukaku al Chelsea. E continua a essere il primo nome adesso che è sbarcato Dzeko per una semplice motivazione: è vero che Lautaro può essere adattato da centravanti, tuttavia in una stagione così lunga non ci si può aggrappare soltanto a Edin, formidabile ma non più ragazzino. Ecco perché l’Inter non cambierà obiettivo, almeno fino a quando avrà una speranza di portare il Panterone all’Atalanta. I prossimi tre o quattro giorni ci daranno una chiave di lettura quasi definitiva.