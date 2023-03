Zefi, altri segnali all’Inter: tripletta al Verona, 14 gol in 10 partite in U18

L'attaccante irlandese, classe 2005, è il protagonista assoluto dell'ultima settimana del settore giovanile nerazzurro

Fabio Alampi

Cinque gol in una settimana. Decisamente non male lo score recente di Kevin Zefi, che in Under 18 continua a dimostrare di essere sostanzialmente fuori categoria. L'attaccante irlandese dell'Inter, dopo la doppietta su calcio di rigore segnata contro il Parma settimana scorsa, nella giornata di ieri ha rifiliato una tripletta al Verona, trascinando i nerazzurri di Zanchetta al successo per 4-2 contro gli scaligeri (di Vedovati l'altro gol interista) e risultando il protagonista assoluto di una squadra che viaggia al primo posto in classifica.

Superiorità schiacciante — I numeri del gioiellino classe 2005 cominciano a essere imbarazzanti nei confronti dei coetanei: sono ora 14 le reti messe a segno in sole 10 partite giocate in Under 18, 6 nelle ultime 4. Destro, sinistro, su rigore, accelerazioni e serpentine che mandano al manicomio gli avversari: una dimostrazione di superiorità schiacciante, e nessun contraccolpo psicologico dopo la decisione di inizio 2023 di rimandarlo nel gruppo di Zanchetta dop aver esordito con la Primavera di Chivu a ottobre.

L'Inter osserva con grande soddisfazione: la dirigenza nerazzurra non ha alcun dubbio sulle qualità tecniche del giocatore, ma ha sempre preferito procedere con cautela per "proteggerlo" dalle pressioni mediatiche che lo accompagnano fin da prima del suo arrivo a Milano nell'estate del 2021. Senza dimenticare qualche aspetto caratteriale ancora da smussare. Tuttavia, di fronte a certi numeri e certe prestazioni, tenerlo ancorato a giocare con i coetanei appare quasi uno spreco. Nonostante la concorrenza di giocatori come Carboni, Iliev, Esposito, Curatolo e Owusu in Primavera