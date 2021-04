Zhang non molla il timone Inter. Mercato? Tre i colpi necessari per Conte

Il presidente dell'Inter incontrerà tecnico e dirigenza per definire la prossima stagione e i rinforzi adeguati per la squadra

"Su questo prima c’è proprio il marchio del duo Marotta-Conte, da tempo sulla stessa lunghezza d’onda. Sono stati loro a tenere la rotta nei mesi difficili dell’eliminazione in Champions e degli stipendi non pagati. L’a.d. era il volto pubblico, sempre rassicurante, mentre Antonio metteva i giocatori in una bolla, trasformandoli in soldati in missione. Il loro vertice con Zhang di ritorno dalla Cina sarà solo un necessario faccia a faccia per il rilancio: il presidente confermerà la decisione di Suning di restare al timone e indicherà il budget per la prossima stagione", analizza La Gazzetta.