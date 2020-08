Gds – Conte attacca tutti: da Zhang a Marotta. E una frase è proprio rivolta contro Ausilio

Attacco a Zhang per la sua permanenza, prolungata, in Cina. Attacco a Marotta per la scarsa protezione che l’Inter ha avuto in Lega e sui giornali. Attacco a Piero Ausilio per le difficoltà nel portare a casa obiettivi di mercato cari all’allenatore.

Antonio Conte, nello sfogo post Bergamo, non ha risparmiato nessuno. In particolare, la Gazzetta dello Sport si sofferma sullo strappo con il ds Ausilio, “anello di congiunzione con quel passato con cui il tecnico ha cercato lo strappo fin dall’alba della sua avventura”.

“Non è cambiato nulla” ha detto Conte in riferimento alle frasi di Spalletti (sulla talpa?) del 2018, ma l’attacco è a 360°. “So quello che ho dovuto fare per portare Lukaku”, come se Antonio avesse assunto il ruolo di d.s. al posto di Ausilio: chiaro che ci sia stata più di una divergenza sugli obiettivi di mercato”, scrive la Rosea.