Inter, Zhang al lavoro: entro febbraio il rifinanziamento. “Tutte le strade portano a…”

Steven Zhang è concentrato, come tutta l'Inter, sulla finale di questa sera, Troppo importante tornare da Raid con la Supercoppa, anche in ottica campionato. Ma il presidente nerazzurro lavora costantemente anche sul rifinanziamento con Oaktrre in scadenza a maggio.

"Maggio è un mese simbolo, perché il 20 di quel mese è in scadenza il prestito di Suning con il fondo Oaktree. Una data simbolica, per leggere nei dettagli il futuro dell’Inter. Ma non è certo a maggio che si arriverà per capire quale sarà la soluzione adottata dal presidente dell’Inter per uscire dalla strettoia. Zhang sta lavorando al rifinanziamento, questo ormai è chiaro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.