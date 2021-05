Inter-fondo: c’è la data. Oggi discorso chiaro di Zhang. Conte e i giocatori…

Niente incontri individuali come si era pensato nei giorni scorsi, ma un discorso chiaro da parte di Zhang

Niente incontri individuali come si era pensato nei giorni scorsi, ma un discorso chiaro e molto diretto, rivolto a tutta la squadra e allo staff tecnico sulla delicata situazione dell'Inter. Oggi Steven Zhang è arrivato ad Appiano con gli ad Antonello e Marotta. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente non ha voluto parlare del nodo stipendi con ogni componente in separata sede.