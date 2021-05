CorSera – Stipendi, all’Inter intese totalmente legali. Le stesse di Juve e altri club di A

Il quotidiano fa una precisazione importante, dal momento che tante balle sono state diffuse in questi mesi da presunti professionisti dell'informazione

"Va sgombrato subito un dubbio dal campo: il club nerazzurro si è mosso sempre nel pieno rispetto del regolamento della Lega serie A e della Figc. La puntualizzazione è importante per mettere a fuoco la situazione. Di norma gli stipendi dei giocatori vanno saldati entro 45 giorni dalla scadenza del trimestre fiscale. Ma in questa stagione, per via del Covid le regole sono state cambiate. In generale: le mensilità di gennaio- febbraio-marzo vanno pagate entro il 30 maggio, aprile e maggio entro giugno, giugno a settembre e così via.