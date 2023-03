Zhang spinge l’Inter ai quarti: 20 mln se si qualifica. Colloquio con Skriniar e Inzaghi

"Il primo tifoso in mezzo ai giocatori. Ma anche un manager a caccia di un balsamico tesoretto di 20 milioni. Ieri Il presidente Steven Zhang è volato con la squadra e parte della dirigenza in direzione Oporto e la sua non era certo una presenza banale. Il numero uno del club ha scelto di accompagnare personalmente la spedizione anche perché il momento è delicatissimo, ma pure potenzialmente esaltante. Se da un lato Steven ha visto la squadra balbettare in campionato, dall’altro è davvero a un passo dalla cima più alta della sua presidenza: arrivare al G8 europeo è da sempre un obiettivo. In più, pesa l’effetto economico che può dare il passaggio del turno: tra premi Uefa e incasso extra-large nei quarti a San Siro, l’Inter si gioca una ventina di milioni", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Non a caso, entro il 30 giugno il club nerazzurro dovrebbe teoricamente effettuare una cessione da 30 milioni circa, ma questa urgenza verrebbe ridotta sensibilmente se oggi Inzaghi facesse uno scherzetto al suo ex compagno Conceiçao. Ieri Zhang in volo ha parlato come sempre con Inzaghi, ma si è soffermato a lungo anche con Milan Skriniar, il difensore che perderà beffardamente a costo zero a fine stagione e che è in dubbio per stasera", aggiunge Gazzetta.