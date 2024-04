Steven Zhang si tiene l'Inter. Come riferisce Carlo Festa de Il Sole 24 Ore, infatti, il numero uno nerazzurro è a un passo dal chiudere con il fondo USA Pimco

Steven Zhang si tiene l'Inter. Come riferisce Carlo Festa de Il Sole 24 Ore, infatti, il numero uno nerazzurro è a un passo dal chiudere con il fondo USA Pimco la trattativa per un nuovo prestito, che permetterà a Suning di liquidare Oaktree, ripagando i 350 milioni di euro dovuti al fondo californiano e, a un mese dalla scadenza del 20 maggio, mantenere il timone del club nerazzurro anche in futuro.