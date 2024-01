Zielinski messo ai margini dal Napoli: effetti su presente e futuro? L’Inter…

Spettatrice interessata è l'Inter, da tempo sulle tracce di Zielinski e data da più parti come sicura prossima destinazione del polacco. Per i nerazzurri non è una novità pescare dal mercato degli svincolati: per restare alla rosa di quest'anno basta pensare ai vari Thuram, Calhanoglu, Mkhitaryan, Acerbi e de Vrij, tutta gente arrivata a parametro zero a Milano. Tutta gente che, comunque, ha sempre giocato nella squadra precedente, senza mesi lontani dal campo: una situazione che l'Inter, in attesa di mettere definitivamente le mani su Zielinski, dovrà monitorare con attenzione.