Fabrizio Romano al canale Twitch di SOS Fanta ha parlato così del futuro di Piotr Zielinski. “L’Inter è avanti da tempo a livello di contatti e sta muovendo le sue carte, ma io tengo aperta la situazione. Non mi risulta sia completata l’operazione Zielinski a 0 per l’Inter. C’è anche uno storico interesse della Juve, al momento lui però non ha firmato con nessuno, l’operazione non è chiusa”.