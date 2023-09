Zilliacus: “Ho incontrato Zhang ma nessuna trattativa. Voglio comprare l’Inter perché…”

“Penso che Suning abbia fatto un ottimo lavoro. Ho visto alcuni commenti critici che ritengo ingiustificati. Ricorda, Steven Zhang aveva solo 26 anni quando ha rilevato il club ed è riuscito a portare l'intero club dietro di sé. Nonostante la giovane età e la scarsa conoscenza dell’Italia e del calcio, ha portato l’Inter ad avere immensi successi. Quindi, ho un enorme rispetto per Steven Zhang e l’intero gruppo che rappresenta per i loro risultati. Tuttavia gli ho detto anche di persona che se volessero vendere, io sono molto interessato a comprare. È stato molto aperto e generoso incontrandomi, permettendomi di esprimere il mio interesse. Considero i proprietari di una società di calcio come custodi di un’istituzione. Mentre da proprietario hai il privilegio di possedere il club e dal privilegio deriva la responsabilità. E questa responsabilità significa che devi lasciare il club in uno stato migliore rispetto a quando sei subentrato. Se mai avessi questo privilegio, il mio compito sarebbe quello di migliorare il club rispetto a quando sono arrivato io”.

"Sarebbe un’opportunità incredibile. È un club meraviglioso con un'enorme fan base appassionata in tutto il mondo. Certo, chi vive in Italia e a Milano ha un fuoco per il club che forse arde più luminoso di chi viene dall'estero. Ma ho incontrato tifosi di calcio di tutti i club di tutto il mondo, soprattutto in Thailandia, Singapore, Cina, Filippine e così via. Questi tifosi sono incredibilmente appassionati dei club di città e paesi che non hanno mai visitato. E poter dare loro l’opportunità di avvicinarsi al club che amano, di farli sentire che il club si prende cura di loro sarebbe un onore. Ma sono in un momento della mia vita in cui vorrei vivere in Europa e fare qualcosa di significativo per centinaia di milioni di persone. Il tutto innovando e migliorando l'esperienza dei fan. Per tutti i tifosi dell'Inter, ovunque vivano".

“Il mio interesse per il calcio italiano è iniziato quando ho trascorso tre estati a Capri a partire dall’età di 15 anni. Ero lì per imparare l'italiano e mi sono innamorato dell'Italia come paese, persone, cibo, cultura. E il calcio. Giocavamo a calcio nel campo vicino alla nostra scuola, noi ragazzi. E una delle persone che hanno giocato con noi era una stella dell'Inter che era lì in vacanza. È successo così tanto tempo fa che non posso dirvi con certezza se fosse Sandro Mazzola o no, ma penso che fosse lui. Questo è stato il mio primo ricordo del calcio italiano e dell’Inter. È stata un'esperienza incredibile".

(Sempreinter.com)

