Derby, San Siro caldissimo: annunciato il sold out. Incasso elevato: oltre 6 milioni di euro

Il campionato dell'Inter ripartirà con la sfida al Milan sabato sera alle 18. Il Meazza sarà tutto esaurito con incasso alto per i nerazzurri

Sabato 16 settembre alle 18.30 andrà in scena il derby di Milano. L'Inter ospiterà il Milan, i due club milanesi sono al comando della Serie A a punteggio pieno dopo 3 giornate. C'è grande attesa per la stracittadina, il Meazza si annuncia tutto esaurito.

"Tra i due presidenti sarà anche gelo. Ma San Siro, il resto di San Siro, sarà caldissimo. Per sabato è annunciato il sold out: venduti tutti i biglietti a disposizione delle due tifoserie, che si aggiungono ai 40 mila abbonati nerazzurri. L'incasso sarà elevato, intorno ai 6 milioni: cifra alta, anche se distante dal record di 12 milioni registrata per il ritorno di Champions a maggio", riporta La Gazzetta dello Sport.