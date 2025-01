Altra serata di UEFA Champions League . Questa sera si scende in campo per l’ultima giornata della massima competizione europea per club. E Skysport ha definito la programmazione per la serata live con tutte le partite in contemporanea. Tempo di ultimi verdetti, con i top team europei pronti a sfidarsi per ottenere l’accesso agli ottavi di finale e ai playoff.

Le italiane in campo

Domani alle 21 tutte le italiane in campo: la Juventus ospita il Benfica, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW; il Milan, sarà impegnata in Croazia con la Dinamo Zagabria (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW); l’Atalanta vola in Spagna per affrontare il Barcellona (Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW); il Bologna affronterà fuori casa lo Sporting Lisbona (Sky Sport 255 e in streaming su NOW).