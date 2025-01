Grazie alla vittoria di Praga contro lo Sparta, l'Inter si è portata al quarto posto in classifica nella Fase Campionato della Champions League, a quota 16 punti. Ora i nerazzurri sono attesi dall'ultimo impegno europeo di questa prima fase: la sfida di San Siro contro il Monaco sarà decisiva per gli uomini di Inzaghi per conquistare la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il match è in programma mercoledì 29 gennaio alle 21:00, in contemporanea con tutte le altre partite dell'ultimo turno di Champions League.