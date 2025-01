«All’Inter è sufficiente un pareggio, ma credo che giocherà per vincere perché da un po’ di tempo ha acquisito una mentalità da dominatrice, e questo mi fa molto piacere. I nerazzurri, sia in campionato sia in Europa, sia in casa sia in trasferta, adesso vogliono imporre il loro gioco, vogliono mettere l’avversario alle corde. Questo è il metodo migliore per raggiungere il successo».