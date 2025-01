Si legge a tal proposito su Repubblica: "Chi arriva primo potrà affrontare soltanto in finale chi arriva secondo. Finora si è corso all’impazzata e anche un po’ alla cieca, senza conoscere bene le corsie e quasi senza cronometro. Da oggi, al contrario, è una finale olimpica, una maratona travestita da 100 metri. La posizione in classifica si dovrà scalare fino all’ultimo secondo come se non ci fosse un domani, proprio quel domani che invece marchia a fuoco, passaggio dopo passaggio, chi resta in ballo.