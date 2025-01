Intervenuto a nel programma "1 Football Club", in onda su 1 Station Radio, Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato della Champions e della lotta scudetto. “Questa nuova formula, che prevede un girone unico, ha visto l’Inter rispettare il pronostico e qualificarsi agli ottavi di finale, mentre le altre italiane hanno avuto un percorso più altalenante, ma no, non mi piace, perché si specula troppo sui risultati e sulle posizioni di classifica. Prima era più attraente e più avvincente. Però, evidentemente, le televisioni e tutto il resto hanno la loro forza, e non c’è niente da fare. Secondo me, questa scelta è dovuta soprattutto ai diritti televisivi. Giocare due partite in più nel girone, aggiungere gli spareggi per accedere agli ottavi… più partite significano più soldi per le TV. Ma questo non ha mantenuto lo stesso standard qualitativo delle edizioni precedenti".