Con un video postato sul suo profilo X, Maurizio Pistocchi è tornato sul rocambolesco pareggio tra Inter e Juve. "Ignoranza è quella che hanno dimostrato di avere moltissimi colleghi e commentatori nell'analizzare la gara tra l'Inter e la Juventus. Come si fa a definire grande partita un match in cui ci sono stati otto gol di cui più della metà delle reti sono frutto di errori sesquipedali? Si saranno divertito il neutrale e l'approssimativo, non certamente i tifosi di Inter e Juventus e nemmeno i loro allenatori e nemmeno i giocatori in campo che a un certo punto pensavano di averla vinta la partita".

"Viene messo in discussione anche Inzaghi, che certo fa delle cose poco convincenti come quando sostituisce sempre un giocatore ammonito, come se un nazionale non fosse in grado di gestire le proprie emozioni. Viene messo in discussione perché si dice che l'Inter ha preso gol in contropiede".