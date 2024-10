"Thuram, ma non solo lui. Simone Inzaghi per dimenticare il 4-4 contro la Juventus e aggredire l’Empoli si affiderà a nove undicesimi della formazione che domenica ha affrontato i bianconeri con un paio di avvicendamenti, quelli di routine sulla fascia destra ( Bisseck per Pavard e Darmian per Dumfries)". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito a Empoli-Inter.

"Dunque - assenze permettendo (sono ancora out Acerbi e Calhanoglu, oltre a Carlos Augusto) - ci sarà la vera Inter per affrontare una squadra che sul proprio terreno di gioco non ha ancora vinto, ma ha perso solo contro il Napoli, per altro per un rigore generoso. L’Empoli al Castellani ha infatti bloccato sullo 0-0 il Monza, ma soprattutto Juventus e Fiorentina, risultando con un gol incassato - ad oggi - la miglior difesa casalinga del campionato insieme proprio alla squadra di Thiago Motta. Inzaghi però questa sera non ammette passi falsi e un altro pareggio ovviamente verrebbe vissuto come tale. Il tecnico piacentino si aspetta risposte importanti dalla sua Inter", spiega il quotidiano che poi aggiunge: