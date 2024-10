"Ma questo Mondiale per club si gioca o no? Oggi non c’è risposta. Un enigma mondiale in tutti i sensi. Il presidente Infantino non ha dubbi: il 15 giugno i riflettori saranno puntati sulla gara inaugurale. L’Uefa sta alla finestra. L’Eca spinge per il torneo. Leghe e giocatori hanno disseppellito l’ascia di guerra: dopo il ricorso alla Commissione Ue, stanno cercando una strada — un tribunale — per rivolgersi alla Corte Ue, con effetti in caso molto più seri sul torneo. La minaccia di uno sciopero incombe. E non si hanno notizie di sponsor, tv, sorteggio, date delle partite. Niente o quasi, tranne le informazioni che, a puntate, arrivano da Zurigo. L’ultima ieri: 6 partite si giocano a Seattle. Nessuno ha bloccato le rotative per un’edizione straordinaria. Al momento, è caos", analizza La Gazzetta dello Sport.