In collegamento al nostro canale Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin si è espresso così su Domenico Berardi in chiave Inter

"Non è una notizia, non c’è nessuna notizia. Io penso questo: Berardi è esattamente il giocatore che avrebbe bisogno l’Inter in un mondo ideale. Se Correa sceglie di andare da qualche parte e porti dentro quel tipo di giocatore, per me è l’ideale nel mio mondo. Andate a vedere i numeri di Berardi: sono stratosferici.