Inter e Juve, Mondiale per Club ancora senza tv: sostenibilità a rischio. I sorteggi…

Il caso più spinoso è quello del Mondiale per Club, sul quale almeno è stata fatta chiarezza sulle sedi, rese note lo scorso 29 settembre. Saranno dodici stadi in undici città, non otto come era stato previsto, e si giocherà anche sulla costa Ovest, con ulteriori differenze di fuso rispetto all’Europa e all’eventuale diretta tv. Si giocherà a Seattle, Los Angeles, Nashville, Cincinnati, Charlotte, Miami, Orlando, Washington Dc, Atlanta, Philadelphia e New York, dove al MetLife Stadium si terrà la finale il 13 luglio. Resta però da concordare, e mettere sotto contratto, la copertura televisiva che dovrà assicurare ricchi introiti, e di conseguenza andranno stipulati gli accordi con gli sponsor. Però sono già scaduti i termini per presentare i “bid” per i diritti in mezzo mondo, le Americhe, l’Asia, il territorio Mena (Medio Oriente e Nordafrica). E dalle tv la Fifa aveva messo in conto di ricavare circa 4 miliardi di dollari, il doppio dei 2 miliardi di spese previsti nel budget iniziale. Le due italiane qualificate sono Juventus e Inter. A dicembre il sorteggio dei gironi.