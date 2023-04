Coppa Italia Primavera, Tre Fontane tutto esaurito per la semifinale Roma-Inter

I nerazzurri di Chivu saranno di scena domani pomeriggio: gara a eliminazione diretta, chi vince va in finale

Fabio Alampi

Sale l'attesa per la semifinale di Coppa Italia Primavera tra Roma e Inter, in programma domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Tre Fontane. Come comunicato dal club giallorosso con una nota sui propri canali ufficiali, l'impianto sarà tutto esaurito.

Sold out! Anche per Roma-Inter, semifinale di Primavera Tim Cup al Tre Fontane. L'impianto dell'Eur sarà esaurito per spingere i ragazzi giallorossi. La partita – in gara unica – è in programma mercoledì 5 aprile alle 15, vale l'accesso alla finale della competizione nazionale.

Per evitare file ai varchi, è consigliabile arrivare con congruo anticipo. I cancelli apriranno alle 13.30. Per la Tribuna Est l’ingresso è in Via delle Tre Fontane 5, per la Tribuna Ovest in via delle Tre Fontane 3.

(asroma.com)