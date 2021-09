ESCLUSIVA Altobelli: “Inter da scudetto. Milan perde giocatori a zero mentre Marotta è…”

Le parole dell'ex capitano nerazzurro ai microfoni di Fcinter1908: "Inzaghi sa sfruttare al meglio gli uomini a disposizione"

I presupposti che hanno accompagnato l'Inter all'inizio della finestra estiva di mercato hanno spaventato buona parte dell'ambiente. Il club è però riuscito ridimensionare drasticamente lo scetticismo generale e con l'ottimo lavoro di Marotta e Ausilio si è presentato ai nastri di partenza con prospettive decisamente migliori del previsto. Dell'inizio di stagione abbiamo parlato con Alessandro Altobelli, 'Spillo' per tutti gli interisti: "Abbiamo dovuto fare a meno di un grande allenatore - ha detto ai microfoni di Fcinter1908.it - e di due giocatori più forti in Europa nel loro ruolo. La società ha sostituito comunque quei tre elementi nel migliore dei modi. Nel frattempo, la Juventus ha perso Ronaldo, il Milan è rimasto sul livello dello scorso anno e così anche il Napoli. Per questi motivi, l'Inter ha ancora una squadra competitiva e sicuramente da scudetto".