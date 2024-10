In questi giorni ha cominciato a circolare la notizia di un presunto interesse dell'Inter nei confronti di Matias Siltanen, talentuoso centrocampista classe 2007 del KuPS, finito nel mirino di numerosi top club europei. A tal proposito Fcinter1908 ha contattato in esclusiva Laurent Burkart, agente del giocatore finlandese: "Matias è uno dei migliori talenti d'Europa. Ha giocato tutte le partite di questa stagione a un grandissimo livello. Questo sabato si gioca la finale di campionato: dovesse vincere aggiungerebbe questo titolo a quello in Coppa di Finlandia".