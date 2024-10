"Siltanen è cresciuto come fan di Lionel Messi, ma di recente ha spostato la sua attenzione su Rodri, il suo modello di ruolo nel suo ruolo. Gli osservatori da tutta Europa stanno seguendo i progressi di Siltanen, con Juventus, Inter e Manchester City come possibili pretendenti. L'allenatore dei KuPS, Jani Honkavaara, ritiene che trasferirsi nei Paesi Bassi o in Danimarca farebbe progredire la sua carriera più gradualmente, ma indipendentemente da ciò il ragazzo potrebbe diventare un talento generazionale nel calcio finlandese".