Le parole del difensore del Leverkusen in conferenza stampa alla BayArena alla vigilia del match con l'Inter

Toccherà a Edmond Tapsoba, giovane difensore e già pilastro del Bayer Leverkusen, analizzare la sfida di domani sera tra i tedeschi e l'Inter in conferenza stampa. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Germania: "Sappiamo quanto sia forte l'Inter, ma ci siamo preparati molto bene per questa sfida".