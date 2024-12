Il difensore, uscito per infortunio nel corso della gara contro il Verona, non ha ancora recuperato al 100%, l'obiettivo è scendere in campo contro la Lazio. Per il tecnico, però, ci sono altri due dubbi. Infatti Dumfries ha la febbre e Buchanan ha accusato un lieve affaticamento. A breve la decisione sui due giocatori se portarli in Germania o meno.