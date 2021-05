ESCLUSIVA Facchinetti: “Mou? Dispiace, ma tiferò anche per lui. Noi interisti…”

Il pensiero del noto tifoso nerazzurro a proposito del ritorno in Italia dell'allenatore portoghese

“Ovunque Mourinho andrà, io tiferò anche per lui".Francesco Facchinetti è rimasto spiazzato - come tutti - dalla notizia del ritorno in Italia dello Special One, ma non ha dubbi: "Io amo Mourinho, e non solo perché ci ha fatto vincere il Triplete", ha raccontato ai microfoni di Fcinter1908.it.