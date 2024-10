Il club piemontese, tuttavia, così facendo aveva raggiunto il numero massimo di elementi utilizzabili in partite ufficiali: per questo motivo, per non lasciare fuori un calciatore precedentemente infortunato, si è scelto di sfruttare la clausola che permette una sola variazione di lista all'interno del girone di andata e fuori dalle finestre di mercato. Risultato? Owusu fuori dalla lista, e nessuna possibilità di poter giocare con la Prima Squadra del Novara.

A questo punto lo scenario per il talentuoso classe 2005 si fa molto difficile e sconfortante: considerato alla stregua di un fuori rosa, deve aspettare gennaio per cercare una nuova destinazione, dopo aver di fatto sprecato la prima metà della stagione. In questo modo, oltretutto, sarà ancora più complicato trovare estimatori, dal momento che non ha avuto e non avrà modo per mettersi in mostra. Una leggerezza, quella del Novara, che costringe un ragazzo di 19 anni a non poter giocare: l'Inter, dal canto suo, non può fare molto per Owusu, se non mobilitarsi per aiutarlo in questa situazione paradossale.