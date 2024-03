Non è bastata la sua doppietta per regalare all'Inter la vittoria sulla Juventus nel derby d'Italia Primavera. Enoch Owusu, attaccante nerazzurro classe 2005, commenta così ai microfoni di Fcinter1908 il pareggio per 2-2 contro i bianconeri: "C'è tanta amarezza per come è arrivato questo risultato, abbiamo fatto una buona prestazione. Adesso arrivano altre partite importanti, dobbiamo continuare a lavorare per farci trovare al meglio. Non siamo in una forma strepitosa, venivamo da due pareggi, ma oggi abbiamo espresso una buona prestazione, siamo andati in svantaggio ma poi siamo riusciti a sistemarla, alla fine abbiamo preso gol all'ultimo. Dobbiamo continuare a lavorare.