FC Inter 1908

Giornali e siti parlano di fcinter1908.it

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FCINTER1908.IT SU CALCIONEWS24.COM

A. D. Felice

Il nostro sito viene riportato in questo articolo in cui si parla dello scambio tra Balotelli e Bojan Krkic del Barcelona.

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FCINTER1908.IT SUL SITO INGLESE GOAL.COM

A. D. Felice

Il nostro sito in questa occasione, viene citato in virtù dell'intervista realizzata ad Aldo Serena sulla partita tra Inter e Juve.