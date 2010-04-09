Mercato Inter: sogno Pastore, in difesa si anticipa per Bastoni o si insiste per de Vrij
Il nostro sito viene riportato in questo articolo in cui si parla dello scambio tra Balotelli e Bojan Krkic del Barcelona.
Il nostro sito in questa occasione, viene citato in virtù dell'intervista realizzata ad Aldo Serena sulla partita tra Inter e Juve.
Franck Assuncao agente Fifa brasiliano, dichiara in esclusiva al nostro sito diverse trattative con club brasiliani. La notizia viene riportata non solo dal sito più importante (italiano) del mercato…
Nel febbraio del 2010, fcinter1908.it viene ripreso da tuttsport.com per l'anticipazione rilasciata in esclusiva da Caliendo: "Ederson interessa alla Juve" Caliendo, procuratore di Ederson, ha…
21 dicembre 2009: intervista in esclusiva a Jorege Mendes ripresa dal più importante sito portoghese, abola.pt Sotto troverete il link... Dado ter sido pouco utilizado por José Mourinho nos seis…