Nella ripresa, l'Inter riparte decisa a gestire il vantaggio. Al 50' però le padroni di casa ci provano con Rabot con un sinistro dal limite che però non trova lo specchio della porta. Le nerazzurre mantengono il controllo, senza correre particolari rischi fino al 67', quando Kajzba sfiora il pari con un tiro deviato che finisce di poco a lato. La gara cambia ritmo tra il 68' e il 69': Wullaert dalla destra serve Cambiaghi che si avvicina al raddoppio, ma trova il miracolo di Fierro. Appena un minuto dopo, Cambiaghi si avventa sulla palla e colpisce in pieno la traversa, vedendo sfumare di nuovo il gol del 2-0. L’Inter sfiora ancora la rete al 71' con Wullaert, che in contropiede si trova sola davanti al portiere avversario, ma Fierro si oppone ancora una volta. Nel miglior momento delle nerazzure, il Parma trova il pareggio al 73’: Kajzba approfitta di un errore in fase di costruzione delle nerazzurre, entra in area e mette a segno l’1-1. Passano solo due minuti e le gialloblù ribaltano clamorosamente il risultato: Rognoni in contropiede sorprende l’Inter e si ritrova sola davanti a Rúnarsdóttir, realizzando il gol del 2-1. L’Inter non si arrende e al 79' trova il gol del pari con un calcio d’angolo battuto alla perfezione da Magull con Cambiaghi che svetta di testa gonfiando la rete e mandando la sfida ai supplementari.