"Sconfitta immeritata? Sono d'accordissimo, spiace per le ragazze perché hanno fatto una bellissima prestazione, specialmente nel primo tempo. Il rigore del pareggio è dubbio, da rivedere. Il gol del finale ha condizionato la prestazione e il nostro andamento della gara, non meritavamo di perdere, anzi il pareggio ci bruciava, così brucia ancora di più. Ho detto alle ragazze di continuare sulla nostra strada, il nostro di crescita è importante, abbiamo raccolto bellissime prestazioni e ottimi risultati, ora ci aspetta una partita importante contro la Lazio che cercheremo di vincere"

"A parte il mezzo tempo di Como dove abbiamo vinto senza meritare, abbiamo sempre fatto le prestazioni, in qualsiasi partita. Mi piace dover ripartire ma è già consolidato, pronto per essere lì. Dobbiamo cercare di migliorare il nostro lavoro, c'è tanto da fare ma quello che abbiamo fatto ci ha portato a fare buoni risultati. Prima c'è il Parma in Coppa Italia? Assolutamente, giocheranno alcune che non hanno giocato tanto finora e qualche Primavera ma cercheremo di ottenere il massimo. Il Parma è prima in Serie B e non ha ancora subito gol, c'è una battaglia da fare"