Il primo tempo si apre con ritmi non altissimi, l'Inter però prende in mano il gioco fin dall'inizio della gara: nei primi dieci minuti le nerazzurre si fanno vedere per tre volte dalle parti di Fiskerstrand, arrivando alla conclusione con Cambiaghi. L'azione sulle fasce di Serturini e Merlo è fondamentale nella manovra dell'Inter: la Fiorentina esce solo saltuariamente dalla sua metà campo, ma Janogy spreca un potenziale contropiede facendo rientrare Pavan e tutta l'Inter in difesa. Complessivamente non cambia il copione del match, con le ragazze di Piovani che spingono e la Fiorentina che aspetta l'occasione giusta in contropiede: al 22', dopo essersi salvata in un furioso batti e ribatti in area, la squadra viola si rende pericolosa con Severini, che però non decide se crossare o tirare e permette un facile intervento a Runarsdottir. Passano tre minuti e l'Inter passa in vantaggio: il corner dalla destra di Wullaert viene lasciato scorrere in mezzo all'area e il pallone arriva a Ivana Andrés.