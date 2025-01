L'obiettivo è quello di crescere. Ci teniamo di arrivare almeno terze per avere un posto in CL. Bisogna lavorare e abbiamo la tranquillità che ci deriva dalla società e siamo contenti di questo.

«Dopo la pausa sono rientrate benissimo e si sono presentate agli allenamenti molto cariche e pronte. Stasera abbiamo fatto una bellissima gara, le ragazze credono fortemente in questo progetto. Abbiamo grande qualità e dobbiamo lavorare ancora tanto, tenendo alta la tensione e l’intensità. Abbiamo voglia di raggiungere i nostri obiettivi. Sono contento perché abbiamo giocato con spensieratezza contro le campionesse d’Italia. Adesso in Coppa Italia giocherà chi ha giocato meno in campionato, dobbiamo cercare di fare il meglio in queste sei gare che avremo nei prossimi venti giorni. Le calciatrici si mettono sempre tutte a disposizione e questo è molto bello perché stiamo creando un ambiente familiare. Voglio ringraziare anche i tifosi che erano tanti e sono venuti a sostenerci», ha aggiunto il tecnico come riporta inter.it.