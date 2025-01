L'ex capitano nerazzurro sul tiro del giocatore nerazzurro ha scomodato un suo connazionale: «Andate a recuperare un gol che Maradona ha fatto all'Inter. Cross petto, la palla non va per terra e lui calcia al volo. Un gol sul secondo palo bellissimo, non è uguale a questo, ma questo tiro è simile, controllo e tiro subito».