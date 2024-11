Era l'11 luglio quando l'Inter ha ceduto Giacomo Stabile in prestito all'Alcione. La società milanese, neo promossa in Serie C, ha voluto fortemente puntare sul solido difensore nerazzurro classe 2005. "Stabile lo abbiamo preso perché crediamo che per il nostro sistema di gioco lui possa essere un ragazzo di prospettiva e che qui possa esprimersi. Il secondo motivo è che il ragazzo appena contattato ha voluto venire a tutti i costi", erano state le parole direttore sportivo degli orange, Matteo Mavilla.