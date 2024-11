L'impatto all'Inter

Con la maglia dell'Inter, invece, Topalovic non è ancora stato così devastante. E tutto questo è abbastanza normale per un ragazzo di 18 anni alla prima esperienza lontano da casa: nuovo Paese, nuova lingua, nuovi compagni di squadra, nuovo calcio. Zanchetta lo ha impostato fin da subito come mezz'ala nel centrocampo a 3, insistendo molto sulla fase di non possesso palla e sulla parte tattica: un lavoro necessario per trasformare Luka in calciatore "vero", pronto per confrontarsi con realtà più competitive rispetto alla Slovenia.