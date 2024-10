Prosegue la striscia di partite consecutive in Nazionale con gol di Luka Topalovic: il centrocampista dell'Inter, maglia numero 10 e fascia di capitano al braccio, è andato a segno con la maglia della Slovenia U19 in occasione dell'amichevole giocata quest'oggi contro i pari età dell'Austria (vittoriosi per 1-2), trasformando un calcio di rigore nei minuti di recupero del primo tempo.