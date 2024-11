Quattro vittorie su quattro in Youth League. L'Inter Primavera di Zanchetta brilla in Europa, grazie soprattutto ad alcuni giocatori che in futuro potrebbero rivelarsi una risorsa importante per il club nerazzurro e Simone Inzaghi. Matteo Cocchi è uno di quelli che dimostra di avere un talento speciale, tanto da essere accostato a Federico Dimarco.