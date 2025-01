Andrea Zanchetta, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni di Fcinter1908 il successo per 2-1 contro il Sassuolo: "Oggi c'è stato tutto quello che vorremo vedere sempre e che purtroppo non è mai così scontato. Oggi i ragazzi hanno messo in campo tutto, si vedeva che volevamo portare a casa questa vittoria. Non dico che è un punto di partenza, abbiamo fatto bene tante altre volte, ma gli ultimi risultati non erano stati positivi. Questa squadra ha spesso fatto bene, ma con questo atteggiamento e questo spirito è qualcosa di diverso.