"Lo prendo come un modo - ha sottolineato il ministro a Tv2000 - per rilanciare invece l'impegno nei confronti di comportamenti che devono essere corretti dal punto di vista sportivo e gestionale. Ne abbiamo bisogno perche' tutti diciamo che lo sport ha una grandissima valenza educativa e per rispettarla dobbiamo fare in modo che i comportamenti siano coerenti con l'impegno che ci dobbiamo assumere ogni giorno".